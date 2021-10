"Grande Fratello Vip": Carmen si scusa con le coinquiline ma con Katia è scontro aperto (Di martedì 19 ottobre 2021) Durante l'undicesima puntata del ' Grande Fratello Vip 6 ' nel corso delle nomination palesi tra donne si sono ha scaldati un po' gli animi, soprattutto tra due concorrenti: Katia e Carmen . Tra loro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 19 ottobre 2021) Durante l'undicesima puntata del 'Vip 6 ' nel corso delle nomination palesi tra donne si sono ha scaldati un po' gli animi, soprattutto tra due concorrenti:. Tra loro ...

Advertising

Corriere : Grande Fratello Vip 2021, Jo Squillo interrompe lo sciopero della fame per Chico Forti - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - Esaurito7 : RT @redazionerumors: #ChicoForti, l'italiano condannato all'ergastolo negli Stati Uniti ha ringraziato pubblicamente #JoSquillo per il sost… - Vale97B : RT @SottonaDiSole: ALEX A GIAN: 'lo vedi cosa creiamo in questa stanza man? questo è il grande fratello, divertiti, non incespugliarti con… - Valeria1_sb : RT @annamar89947557: Alex: vedi come ci divertiamo in questa stanza man? Questo è il grande fratello ti prego non incespugliarti con questa… -