Comunali 2021, la sinistra raddoppia i sindaci: nei capoluoghi passa da 7 a 14. Ma meno voti delle Europee (Di martedì 19 ottobre 2021) Il verdetto del voto nei 19 Comuni capoluogo è chiaro: i sindaci di centrosinistra erano sette e sono diventati 14. A rendere brillante la vittoria del Pd è poi la qualità delle... Leggi su ilmattino (Di martedì 19 ottobre 2021) Il verdetto del voto nei 19 Comuni capoluogo è chiaro: idi centroerano sette e sono diventati 14. A rendere brillante la vittoria del Pd è poi la qualità...

Advertising

marcotravaglio : VITTORIA PER ABBANDONO La vera notizia è che né i vincitori, né i vinti hanno capito cos’è accaduto alle Comunali e… - fattoquotidiano : Comunali, crolla l’affluenza ai ballottaggi: alle 19 ha votato solo il 26,7%, sei punti in meno del primo turno (e… - repubblica : Comunali, anche a Varese vince il centrosinistra col sindaco uscente Galimberti. Lo sfidante leghista Bianchi ammet… - SoccorsiG : - fuskiko : RT @ALFO100897: Comunali, Letta: 'Vittoria trionfale'. @EnricoLetta Lei, al pari di qualche altro 'residuato sinistrato', non solo non ha… -