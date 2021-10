C'è aria di Over 2,5 in Chelsea - Malmo (Di martedì 19 ottobre 2021) Champions League , allo stadio "Stamford Bridge" il Chelsea campione carica dopo aver perso per 1 - 0 sul campo della Juventus va in cerca di riscatto contro il Malmo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 ottobre 2021) Champions League , allo stadio "Stamford Bridge" ilcampione carica dopo aver perso per 1 - 0 sul campo della Juventus va in cerca di riscatto contro il...

Champions League: Inter a 1,18 con l'incognita Sheriff. Porto - Milan, match da tripla. La Juve in Russia... Aria di goleada: l'Over scende fino a 1,35, l'Under è improbabile, a 2,95. Molto più complicata la sfida a cui è atteso il Milan . Dopo aver raccolto complimenti ma zero punti contro Liverpool e ...

C'è aria di Over 2,5 in Chelsea-Malmo Corriere dello Sport C'è aria di Over 2,5 in Chelsea-Malmo Chelsea-Malmo show, fai i tuoi pronostici con le partite di Champions League! Quote alla mano il Chelsea non dovrebbe avere nessun problema a liquidare il Malmo fanalino di coda del Gruppo H. Osservan ...

CM Scommesse: Porto-Milan da over, l'Inter vince senza storie. Salah e Haaland... Quando il Milan ha visto uscire dall'urna europea quei tre serpenti dagli occhi di brace (Liverpool, Atletico Madrid e Porto) ha capito che doveva cominciare ...

