Calenda: “Tutti insieme da Azione a M5s? Non convinto, Italia seria è in parte a destra. Renzi non può mischiare gli affari e la politica” (Di martedì 19 ottobre 2021) Non è affatto convinto da un centrosinistra che parta da Azione e arrivi al M5s. Anzi, volge lo sguardo anche dall’altra parte: perché c’è un’Italia “seria” che in parte “sta nel centrodestra”, in altre parole all’ala di Forza Italia riconducibile a Mara Carfagna. E mette un paletto anche a Matteo Renzi, con il quale un percorso si può anche fare ma chiarendo una “questione etica fondamentale”, ovvero che “non si possono mischiare gli affari con la politica”. Dopo il successo del centrosinistra nei ballottaggi dello scorso week end, dentro l’area magmatica che va da pezzi del Pd fino a Azione è già partito il gioco al distinguo rispetto alla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Non è affattoda un centrosinistra che parta dae arrivi al. Anzi, volge lo sguardo anche dall’altra: perché c’è un’” che in“sta nel centro”, in altre parole all’ala di Forzariconducibile a Mara Carfagna. E mette un paletto anche a Matteo, con il quale un percorso si può anche fare ma chiarendo una “questione etica fondamentale”, ovvero che “non si possonoglicon la”. Dopo il successo del centrosinistra nei ballottaggi dello scorso week end, dentro l’area magmatica che va da pezzi del Pd fino aè già partito il gioco al distinguo rispetto alla ...

