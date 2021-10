Calcio | Bonucci ' Con Allegri per ritrovare gusto fatica e spirito Juve'

(Di martedì 19 ottobre 2021) "Spero di giocare una terza finale di Champions" TORINO - "Lo scorso anno, anche se abbiamo vinto due trofei, non abbiamo ottenuto lo scudetto sopratutto per demeriti nostri più che dei meriti di chi ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Bonucci

Sono le parole di Leonardoalla vigilia della sfida contro lo Zenit in Champions League. Il difensore bianconero è tornato sull'addio di CR7 in estate in un'intervista a Prime Video: "Lo ...La Championsl'ha sfiorata due volte ma, dovesse scegliere, "delle due finali rigiocherei quella di Cardiff. Con il Barcellona non avevamo nulla da perdere e affrontavano una squadra di ...Le parole del difensore bianconero alla vigilia della sfida contro lo Zenit: "Con Allegri questo gruppo deve ritrovare il gusto della fatica" ...La Juventus è tornata. La squadra bianconera ieri ha collezionato la quarta vittoria consecutiva battendo in casa la Roma. L'ex centrocampista della Vecchia Signora, Davide Baiocco ai microfoni di Ita ...