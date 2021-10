Barcellona, Koeman: «Non pretendiamo di vincere la Champions» (Di martedì 19 ottobre 2021) Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro la Dinamo Kiev Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro la Dinamo Kiev. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. DINAMO KIEV – «È una partita decisiva. Dobbiamo vincere, non abbiamo altre opzioni se vogliamo sperare di superare questa fase di Champions». LIVELLO DEL Barcellona – «Non si può pretendere di vincere la Champions, vedendo altre squadre che sono davanti. Competere sì e cerchiamo di migliorarci, con giocatori nuovi e giovani. Gli infortuni frenano le nostre aspirazioni, ma abbiamo una squadra in grado di competere e di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Ronald, allenatore del, ha parlato alla vigilia del match diLeague contro la Dinamo Kiev Ronald, allenatore del, ha parlato alla vigilia del match diLeague contro la Dinamo Kiev. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. DINAMO KIEV – «È una partita decisiva. Dobbiamo, non abbiamo altre opzioni se vogliamo sperare di superare questa fase di». LIVELLO DEL– «Non si può pretendere dila, vedendo altre squadre che sono davanti. Competere sì e cerchiamo di migliorarci, con giocatori nuovi e giovani. Gli infortuni frenano le nostre aspirazioni, ma abbiamo una squadra in grado di competere e di ...

