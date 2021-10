Astenuti, la maggioranza silenziosa (Di martedì 19 ottobre 2021) Non c’è alcun dubbio che ieri la sinistra abbia vinto le amministrative. E le ha vinte senza se e senza ma. Per essere più corretti però, più che la sinistra, le ha vinte chi ha dimostrato senso di responsabilità, chi è rimasto ben saldo al principio di appartenenza all’Europa, rigoroso nelle scelte di regole che tutelino la salute e gli interessi della comunità, ecc. E il PD tutto questo lo ha dimostrato, senza farsi corrompere dalle debolezze, a volte anche in parte comprensibili, di una parte del popolo, quella più fragile soprattutto in termini culturali. Una vera classe dirigente deve dimostrare di saper condurre con mano ferma i cittadini verso la strada più giusta, aiutandoli a superare le paure e non cavalcandole per avere ancor più consenso. Queste cose non pagano mai alla lunga. Anzi, portano alla confusione, allo smarrimento, agli errori più devastanti che poi pagheranno i ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Non c’è alcun dubbio che ieri la sinistra abbia vinto le amministrative. E le ha vinte senza se e senza ma. Per essere più corretti però, più che la sinistra, le ha vinte chi ha dimostrato senso di responsabilità, chi è rimasto ben saldo al principio di appartenenza all’Europa, rigoroso nelle scelte di regole che tutelino la salute e gli interessi della comunità, ecc. E il PD tutto questo lo ha dimostrato, senza farsi corrompere dalle debolezze, a volte anche in parte comprensibili, di una parte del popolo, quella più fragile soprattutto in termini culturali. Una vera classe dirigente deve dimostrare di saper condurre con mano ferma i cittadini verso la strada più giusta, aiutandoli a superare le paure e non cavalcandole per avere ancor più consenso. Queste cose non pagano mai alla lunga. Anzi, portano alla confusione, allo smarrimento, agli errori più devastanti che poi pagheranno i ...

