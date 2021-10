Armato di coltello ruba orologio a passante | 30enne in manette

(Di martedì 19 ottobre 2021) Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato undel Ghana, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di rapina. Lo scorso pomeriggio, a seguito di una richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Gino Severini, a Tor Sapienza, dove un 40enne romano era stato appena rapinato da un uomodiche si era fatto consegnare l’che indossava al polso. Acquisite le informazioni dalla vittima che ha descritto nei dettagli il rapinatore e la via di fuga, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno iniziato una ricerca nelle aree verdi adiacenti la strada, individuando, poco dopo, ilnascosto all’interno di un casolare abbandonato. L’uomo è stato immediatamente bloccato e sottoposto a perquisizione che ha permesso ai ...

Advertising

_COSMOPOLIS_ : Armato di coltello tenta rapina a tabaccheria: arrestato uomo #18ottobre #cronaca #cosmopolis_media - _COSMOPOLIS_ : ?? CosmoNews delle 13.00 del #18ottobre ?? Armato di coltello tenta rapina a tabaccheria: arrestato uomo ?? Ex Ilva, G… - occhio_notizie : Armato di coltello nella notte - news24_city : Armato di coltello rapina una turista nel centro storico di Monopoli: arrestato 31enne - Fraud37 : @Gabboman7 È arrivato il momento di mandare il sicario Good Phabio armato di coltello -

Ultime Notizie dalla rete : Armato coltello

MBnews

Il giovane è accusato di avere rapinato una tabaccheria di Veglie, dove ieri pomeriggio si è introdotto col volto coperto da un passamontagna eddi. Forte dell'arma, ha quindi ...Thomas Ornholt ha ucciso a caso, usando un, o comunque un'arma affilata, e non arco e frecce, come sembrava dalle prime ricostruzioni ... I nomi delle vittime vedi anche Norvegia, uomodi ...Incredibile episodio nel pomeriggio di ieri a Veglie, in provincia di Lecce, dove un 20enne è stato arrestato dai militari della locale stazione dopo essere stato fermato. Credendo che lo stessero già ...Un prestito chiesto e non concesso, o forse una restituzione di denaro che non è mai avvenuta. Insomma, questioni legate a interessi economici. Questo potrebbe essere il movente che ha determinato il ...