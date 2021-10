Zenit-Juventus in tv in chiaro? Data, orario e streaming Champions League 2021/2022 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Grande attesa per vedere la Juventus impegnata nella terza giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. La squadra di Massimiliano Allegri sfiderà lo Zenit alle 21:00 di mercoledì 20 ottobre. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video. Non è dunque prevista una diretta in chiaro e neppure su Sky Sport. Sportface vi racconterà la partita in tempo reale con aggiornamenti nei novanta minuti. Poi nel post partita spazio alle nostre pagelle, le dichiarazioni dei protagonisti e la moviola. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Grande attesa per vedere laimpegnata nella terza giornata della fase a gironi di. La squadra di Massimiliano Allegri sfiderà loalle 21:00 di mercoledì 20 ottobre. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video. Non è dunque prevista una diretta ine neppure su Sky Sport. Sportface vi racconterà la partita in tempo reale con aggiornamenti nei novanta minuti. Poi nel post partita spazio alle nostre pagelle, le dichiarazioni dei protagonisti e la moviola. SportFace.

