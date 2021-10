Way Down – Rapina alla Banca di Spagna, la recensione: la casa di calcio (Di lunedì 18 ottobre 2021) La recensione di Way Down - Rapina alla Banca di Spagna, il nuovo film di Jaume Balagueró che arriva direttamente su Sky. Scrivendo la recensione di Way Down - Rapina alla Banca di Spagna, heist movie che in Italia arriva direttamente su Sky (e prima dell'uscita in Spagna, paese natale del regista), ritroviamo all'opera il cineasta catalano Jaume Balagueró, da diversi anni una delle firme più apprezzate nel panorama di genere in Europa, principalmente in ambito horror (ha vinto tre premi diversi al Festival di Sitges tra il 1994 e il 2007). Con questo, il suo nono lungometraggio per il cinema (al netto dell'uscita direttamente in TV/streaming in alcuni paesi), si ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ladi Waydi, il nuovo film di Jaume Balagueró che arriva direttamente su Sky. Scrivendo ladi Waydi, heist movie che in Italia arriva direttamente su Sky (e prima dell'uscita in, paese natale del regista), ritroviamo all'opera il cineasta catalano Jaume Balagueró, da diversi anni una delle firme più apprezzate nel panorama di genere in Europa, principalmente in ambito horror (ha vinto tre premi diversi al Festival di Sitges tra il 1994 e il 2007). Con questo, il suo nono lungometraggio per il cinema (al netto dell'uscita direttamente in TV/streaming in alcuni paesi), si ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Way Down – Rapina alla Banca di Spagna, la recensione: la casa di calcio - Tele_nauta : Way Down – Rapina alla Casa Bianca, un thriller con #FreddieHighmore e #LiamCunningham stasera su Sky e Now - Mauxa : Way Down Rapina alla Banca di Spagna, anteprima tv dell’action thriller di Jaume Balagueró - movietele : Dal 18 ottobre 2021 su #SkyCinema e @NOWTV_It , il racconto di un furto passato alla storia nel film targato… - cinemaniaco_fb : ?????????????? WAY DOWN - Rapina alla Banca di Spagna (2021) Trailer ITA dell'Action Thriller con Freddie Highmore Guarda… -