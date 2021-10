Wanda Nara e Icardi ai ferri corti | uscito allo scoperto il terzo incomodo | ecco chi è

Advertising

sportface2016 : La conferma dall'Argentina: 'Mi sono separata'. #WandaNara senza peli attacca l'ormai ex compagno #Icardi: 'Hai rov… - tancredipalmeri : Secondo il portale di gossip argentino Mundo de Famosos, Wanda Nara avrebbe confermato di essersi separata da Mauro Icardi - aiuuto : RT @yleniaindenial1: semplicemente nutrendomi del cinema regalato da Wanda Nara e Mauro Icardi - Ggmar00 : RT @yleniaindenial1: semplicemente nutrendomi del cinema regalato da Wanda Nara e Mauro Icardi - ParliamoDiNews : Wanda Nara: un altro messaggio per confermare rottura con Icardi? #wanda #nara #messaggio #confermare #rottura… -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

Ennesima puntata social della telenovela Icardi -. Con una storia su Instagram la modella argentina ha replicato all'attaccante, che ieri è volato a Milano per riconquistarla dopo le polemiche dei giorni scorsi su un presunto tradimento. '...'Senza anello la mia mano mi piace di più'. E' il messaggio social diche inaugura con un colpo di scena l'inizio della settimana. Quando tra i coniugi Icardi sembrava fosse tornato il sereno, ecco invece un nuovo indizio sulla possibile rottura tra la ...Mauro Icardi, addio? Anche perché il messaggio aggiunto in calce alla foto è chiarissimo: 'La mia mano mi piace di più senza anello'. Dopo le corna di Icardi, il gesto estremo di Wanda Nara: qualcosa ...Non è attualmente presente all'allenamento del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi. L'attaccante argentino aveva già saltato la seduta di ieri, si apprende da RMC Sport per risolvere i problemi personal ...