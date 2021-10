Vasco Rossi a Senigallia, in incognito per una cena (Di lunedì 18 ottobre 2021) Vasco Rossi a Senigallia, a cena in un noto ristorante del posto prenotato in modo anonimo. Lo scrive Il Messaggero che svela una cena consumata dal Blasco al ristorante La Lampara di Senigallia nel weekend. La prenotazione effettuata poche ore prima non riportava, chiaramente, il suo nome. La richiesta era quella di un tavolo appartato in cui potesse essere garantita e rispettata la privacy dei commensali. E così fu. Nessuno ha disturbato Vasco Rossi a Senigallia durante la cena con il suo staff. Nessuno, soprattutto i proprietari, si sarebbe mai aspettato di vedere Vasco Rossi a passeggio sul lungomare per una cena a Senigallia. “Ci è ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021), ain un noto ristorante del posto prenotato in modo anonimo. Lo scrive Il Messaggero che svela unaconsumata dal Blasco al ristorante La Lampara dinel weekend. La prenotazione effettuata poche ore prima non riportava, chiaramente, il suo nome. La richiesta era quella di un tavolo appartato in cui potesse essere garantita e rispettata la privacy dei commensali. E così fu. Nessuno ha disturbatodurante lacon il suo staff. Nessuno, soprattutto i proprietari, si sarebbe mai aspettato di vederea passeggio sul lungomare per una. “Ci è ...

Advertising

Corriere : Vasco Rossi: «Meloni e Salvini fomentano l’odio per raccogliere consensi» - HuffPostItalia : Vasco Rossi: 'Da Salvini e Meloni toni divisivi che creano solo odio' - vascorossi : Fuori dappertutto ???? con super pillola del making of by #pepsyromanoff ???? presave link: - RadioSubasio : Vasco Rossi, è uscito il visual video di 'Siamo qui' - DeVecchys : Vasco Rossi, Ombretta Colli, Pippo Baudo, Paolo Limiti, Alessandro Cecchi Paone -