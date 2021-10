Ultime Notizie Roma del 18-10-2021 ore 19 | 10

(Di lunedì 18 ottobre 2021)dailynews radiogiornale pensavo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in apertura i ballottaggi chiusi i seggi arrivano i primi exit poll anche iniziato lo spoglio asembra avere la vittoria in mano Roberto Gualtieri del centrosinistra per la RAI raggiunge una forchetta 359 il 63% mentre Enrico Michetti centrodestra è tra il 37 41 e la Spoldi Sky Tg24 Gualtieri raggiungi una dal 58 al 62% che ti 3842 a Torino Stefano Lorusso del centrosinistra raggiunge una forchetta tra i 56 60% mentre Paolo damilano centrodestra si attesta tra i 40 e i 44 Peccati di 24 Lorusso raggiunto una porchetta del 50 ore 57 % mentre da Milano 43 47% fine il ballottaggio di Trieste testo testa tra i due candidati Roberto dipiazza centrodestra e progetto russo del centrosinistra che a te sono entrambi tra i 48 ...

Advertising

fanpage : Entrambi non vaccinati - VesuvioLive : Tina Rispoli, presentata nuovamente l’istanza di arresto: percepiva le quote dello spaccio di droga - paceinguerra : RT @MezzadridItalia: +++ ULTIME NOTIZIE +++ Le proteste di #Trieste ricevono il pieno appoggio del Presidente #Trump. L'invio di truppe non… - news_rimini : Sono 18, di cui 13 sintomatici, i nuovi positivi al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore - veratto_A : RT @MezzadridItalia: +++ ULTIME NOTIZIE +++ Le proteste di #Trieste ricevono il pieno appoggio del Presidente #Trump. L'invio di truppe non… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Sky Tg24

Brutteper i fan del Marvel Cinematic Universe e dei suoi personaggi: i Marvel Studios hanno ... Non sono state annunciate modifiche invece per lepellicole in uscita quest'anno ( Eternals ...Dieci bambini, provenienti da diverse regioni del Centro e del Nord Italia, hanno riacquistato la grazie alla prima terapia genica, voretigene neparvovec, prodotta da Novartis, per distrofie retiniche ...(Teleborsa) - È stato proprio un convoglio storico della Fondazione FS Italiane ad accompagnare - da Otranto a Gagliano del Capo - l'ultima tappa della Marcia Europea Via Francigena Road to Rome 2021.La partita Bari - Foggia del 20 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la decima giornata del Girone C di Serie C ...