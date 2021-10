Trieste, scontri tra manifestanti ‘no Green pass’ e agenti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Varco 4 del porto di Trieste, baluardo della lotta al Green pass, è stato sgomberato questa mattina dalle forze dell’ordine in assetto antisommossa. Erano circa 300, poi sono diventati 2.000, i manifestanti arrivati al porto e in città. Nel corso della mattinata la tensione è arrivata alle stelle ed è sfociata in scontri tra agenti e manifestanti. Lacrimogeni e idranti, così i manifestanti sono stati dispersi e poi raggruppati ai Campi Elisi. Lì gli agenti hanno formato un lungo cordone per evitare che i contestatori si disperdessero tra le vie della città. I tafferugli proseguono ancora, soprattutto in città. E’ stato sgomberato invece il Varco 4, presidiato da venerdì 4 dai lavoratori ‘No Green pass’. Giorgia ... Leggi su italiasera (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Varco 4 del porto di, baluardo della lotta alpass, è stato sgomberato questa mattina dalle forze dell’ordine in assetto antisommossa. Erano circa 300, poi sono diventati 2.000, iarrivati al porto e in città. Nel corso della mattinata la tensione è arrivata alle stelle ed è sfociata intra. Lacrimogeni e idranti, così isono stati dispersi e poi raggruppati ai Campi Elisi. Lì glihanno formato un lungo cordone per evitare che i contestatori si disperdessero tra le vie della città. I tafferugli proseguono ancora, soprattutto in città. E’ stato sgomberato invece il Varco 4, presidiato da venerdì 4 dai lavoratori ‘No. Giorgia ...

