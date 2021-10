Trieste, idranti e cariche della polizia. Ma i manifestanti cantano: “La gente come noi non molla mai” (Video esclusivi) (Di lunedì 18 ottobre 2021) Trieste, 18 ott – idranti sui manifestanti, lacrimogeni e cariche. La polizia in tenuta antisommossa prova a disperdere la folla di lavoratori e cittadini che ormai da giorni protestano al porto di Trieste contro il green pass. Un tentativo di sgombero che per ora non ha dato i frutti sperati, perché il numero di manifestanti cresce. “In nome della legge, disperdetevi”, tuona un funzionario di polizia. Ma la risposta appare ferma, gioiosa e al contempo del tutto pacifica: “La gente come noi non molla mai”, cantano le persone davanti ai blindati. E poi canti triestini e grida: “Libertà”, “Abbiamo il diritto di lavorare”. Gli agenti però non desistono e continuano a ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 18 ottobre 2021), 18 ott –sui, lacrimogeni e. Lain tenuta antisommossa prova a disperdere la folla di lavoratori e cittadini che ormai da giorni protestano al porto dicontro il green pass. Un tentativo di sgombero che per ora non ha dato i frutti sperati, perché il numero dicresce. “In nomelegge, disperdetevi”, tuona un funzionario di. Ma la risposta appare ferma, gioiosa e al contempo del tutto pacifica: “Lanoi nonmai”,le persone davanti ai blindati. E poi canti triestini e grida: “Libertà”, “Abbiamo il diritto di lavorare”. Gli agenti però non desistono e continuano a ...

