TIM nel MIB ESG | sostenibilità al centro del Piano e della Governance

(Di lunedì 18 ottobre 2021) (Teleborsa) – TIM è entrata a far parte del nuovo indice MIB ESG di Borsa Italiana, che comprende le 40 Blue chip quotate in Italia che adottano le migliori pratiche in ambito sociale, ambientale e di. Una conferma per il gruppo, che fa già parte del Nasdaq Sustainable Bond Network, la piattaforma sulla finanza sostenibile gestita da Nasdaq, che riunisce investitori, emittenti, banche di investimento e organizzazioni specialistiche. TIM è fortemente impegnata sui principi ESG, che sono a fondamento delStrategico 2021-2023, che fissa obiettivi pluriennali misurabili e mette all’innovazione – cloud, sviluppo smart city e smart agricolture – e sono alla base del lancio del primo Sustainability Bond da un miliardo di euro. Il Gruppo punta a raggiungere la carbon neutral nel 2030 ed utilizzare entro il 2025 energia ...

Telecom Italia

Telecom Italia è impegnata anche a promuovere valori e best - practice attraverso progetti, quali 4Weeks ... con l'obiettivo di diffondere la cultura dell'inclusione e la crescita delle competenze digitali...2017 è stato inaugurato il primo lotto ? oggi pienamente operativo - di cui fanno parte edifici ...