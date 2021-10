Rugby: All Blacks in lutto, muore in un incidente stradale a 25 anni Sean Wainui (Di lunedì 18 ottobre 2021) Auckland, 18 ott. - (Adnkronos) - Gli All Blacks perdono uno dei giocatori più rappresentativi: Sean Wainui è deceduto a 25 anni nella notte italiana, in seguito ad un incidente stradale avvenuto vicino a Tauranga, nell'Isola del Nord della Nuova Zelanda. Il ricordo su twitter di Brad Weber, capitano e compagno di squadra di Wainui nei Chiefs, e mediano di mischia degli All Blacks: "Non riesco a trovare le parole per esprimere il dolore che provo. Sean non se lo meritava. Il prossimo primo giorno farà male entrare al centro di allenamento e non vederti lì. Riposa in pace fratello". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Auckland, 18 ott. - (Adnkronos) - Gli Allperdono uno dei giocatori più rappresentativi:è deceduto a 25nella notte italiana, in seguito ad unavvenuto vicino a Tauranga, nell'Isola del Nord della Nuova Zelanda. Il ricordo su twitter di Brad Weber, capitano e compagno di squadra dinei Chiefs, e mediano di mischia degli All: "Non riesco a trovare le parole per esprimere il dolore che provo.non se lo meritava. Il prossimo primo giorno farà male entrare al centro di allenamento e non vederti lì. Riposa in pace fratello".

Advertising

TV7Benevento : Rugby: All Blacks in lutto, muore in un incidente stradale a 25 anni Sean Wainui... - SadnessOhneEnde : @FBiasin Da allora per me un altro sport di cui mi sono innamorato, il rugby, è tanti tornei estivi di calcio a 7,… - sportli26181512 : Rugby: Sean Wainui, ala degli All Blacks, morto in un incidente stradale: Ala 25enne dei Chiefs e degli All Blacks,… - Ale_Bart_77 : ? Il rugby neozelandese piange la scomparsa del Maori All Blacks Sean Wainui, aveva 25 anni. Ieri il giocatore di… - MassimoLandi7 : #Livorno #sport #Rugby, Serie B: Livorno Rugby sconfigge Jesi all'esordio -