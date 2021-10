Roma, scomparsa Assundina Gagliardi: via Trionfale si mobilita per cercarla (Di lunedì 18 ottobre 2021) Assundina Gagliardi è scomparsa a Roma. La donna di 73 anni si è allontanata oggi dalla sua abitazione in Via Trionfale, ma non vi è più tornata. Originaria del Venezuela, Assundina è affetta da demenza senile. Ha lasciato casa senza il suo cellulare, con una borsa al cui interno c’erano delle copie dei suoi documenti e un libretto postale. Leggi anche: Scomparso ragazzo di 17 anni: aiutiamo la famiglia a ritrovare Valerio scomparsa Assundina Gagliardi, la denuncia A denunciarne la scomparsa presso gli uffici del commissariato Monte Mario il figlio, che ha dichiarato agli investigatori di non aver più notizia della madre dalle ore 13.20 di ieri. Ha provato a cercarla in diversi ospedali e nelle zone di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021). La donna di 73 anni si è allontanata oggi dalla sua abitazione in Via, ma non vi è più tornata. Originaria del Venezuela,è affetta da demenza senile. Ha lasciato casa senza il suo cellulare, con una borsa al cui interno c’erano delle copie dei suoi documenti e un libretto postale. Leggi anche: Scomparso ragazzo di 17 anni: aiutiamo la famiglia a ritrovare Valerio, la denuncia A denunciarne lapresso gli uffici del commissariato Monte Mario il figlio, che ha dichiarato agli investigatori di non aver più notizia della madre dalle ore 13.20 di ieri. Ha provato ain diversi ospedali e nelle zone di ...

