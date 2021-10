Rafael Leao: “Ora sono più continuo e sento di poter fare la differenza. Porto? Una finale” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Rafael Leao, attaccante del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di Champions League contro il Porto. Di seguito le sue parole. Sulla sua crescita “Mi è mancata continuità, ora sono più continuo grazie ai miei compagni e al mio allenatore. Cerco sempre di crescere, sono qua al Milan che è un grande club con grandi persone. Mi aiutano tutti i giorni a crescere come giocatore”. Sul suo inizio di stagione “C’è fiducia in me. Il Milan mi ha dato la possibilità do far vedere a tutti cosa posso fare in campo. sento la fiducia giusta, la testa giusta, sento che posso fare la differenza in ogni momento della partita, con assist o goal”. Sulla partita contro il ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 18 ottobre 2021), attaccante del Milan, è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della sfida di Champions League contro il. Di seguito le sue parole. Sulla sua crescita “Mi è mancata continuità, orapiùgrazie ai miei compagni e al mio allenatore. Cerco sempre di crescere,qua al Milan che è un grande club con grandi persone. Mi aiutano tutti i giorni a crescere come giocatore”. Sul suo inizio di stagione “C’è fiducia in me. Il Milan mi ha dato la possibilità do far vedere a tutti cosa possoin campo.la fiducia giusta, la testa giusta,che possolain ogni momento della partita, con assist o goal”. Sulla partita contro il ...

Advertising

MilanPress_it : “È UNA FINALE” ?? ? Scorri la gallery per leggere le dichiarazioni di Rafael Leao nella conferenza stampa della vig… - tempestaRN : Vi dico già che domani Rafael Leao farà il fenomeno al Do Dragao. - sportface2016 : #UCL | #PortoMilan, le dichiarazioni dell'attaccante rossonero Rafael #Leao - iamzetapunto : Rafael #Leao - ??”Cosa è cambiato in me? Credo che la cosa che mi era mancata era la continuità. Oggi sono più conti… - infoitsport : LIVE MN - Tra pochi minuti le parole in conferenza di Rafael Leao alla vigilia di Porto-Milan! -