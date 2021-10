Questa foto di una grande folla di persone non mostra uno sciopero in Italia contro il green pass, è un festival svizzero del 2018 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il 15 ottobre 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una grande folla di persone ripresa dall’alto. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «VIVA I PORTUALI DI TRIESTE E TUTTI QUELLI CHE OGGI NON SONO ANDATI AL LAVORO !!!». Il riferimento è allo sciopero generale del 15 ottobre svoltosi in diverse città Italiane, tra cui Trieste, contro l’entrata in vigore dell’obbligo del green pass per accedere nei luoghi di lavoro. Alcuni lavoratori portuali di Trieste in questi giorni sono stati tra i più attivi nell’opporsi alla misura decisa dal governo. Il post oggetto di verifica è contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. L’immagine in ... Leggi su facta.news (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il 15 ottobre 2021 su Facebook è stata pubblicata unacheunadiripresa dall’alto. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «VIVA I PORTUALI DI TRIESTE E TUTTI QUELLI CHE OGGI NON SONO ANDATI AL LAVORO !!!». Il riferimento è allogenerale del 15 ottobre svoltosi in diverse cittàne, tra cui Trieste,l’entrata in vigore dell’obbligo delper accedere nei luoghi di lavoro. Alcuni lavoratori portuali di Trieste in questi giorni sono stati tra i più attivi nell’opporsi alla misura decisa dal governo. Il post oggetto di verifica è contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. L’immagine in ...

