Quentin Tarantino | “Voi dovete stare lì e pensare ‘ne voglio ancora’…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Uscire di scena quando il pubblico è ancora in visibilio. Forse questa è la motivazione che guida la scelta di: “Si’, è vero chefare un decimo film e poi basta“. Lo ha detto ospite di Fabio Fazio a ‘Che tempo che fa‘. “Potrei anche cambiare idea – ha detto – ma 32 anni mi sembra già una buona carriera, voilì e: ne vorrei ancora. Invece no, basta, capolinea, fine. Il mio futuro? Dopo ‘C’era una volta a Hollywood’,scrivere un libro da critico cinematografico. Potrebbe anche arrivare una serie tv, ma primafare una commedia”. Viene in mente un aneddoto su Paul McCartney: si dice che quando gli facevano notare come le canzoni dei primi Beatles fossero brevi, rispondesse “così rimane la voglia e ...