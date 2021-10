Più sfide e pochi aerei. L’allarme del generale Rosso (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Nel 2030 avremo in tutto 150 velivoli da combattimento”. È L’allarme lanciato dal capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, generale Alberto Rosso, nell’intervista uscita questa mattina sulle colonne de La Repubblica, sottolineando come le necessità di garantire una difesa di qualità del Paese dipenda anche dal numero di assetti che la Forza armata può mettere in campo. Secondo i numeri forniti da Rosso 75 F-35 dovranno prendere il posto, da soli, di ben 236 caccia, mentre “quest’anno usciranno dal servizio praticamente tutti i cacciabombardieri Amx, mentre i rimanenti quaranta Tornado volano da 45 anni”, ha continuato il comandante dell’Arma azzurra. Perdere improvvisamente una fetta importante di velivoli implica necessariamente una perdita di operatività ed efficacia di intervento. MENO aerei MA PIÙ ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 ottobre 2021) “Nel 2030 avremo in tutto 150 velivoli da combattimento”. Èlanciato dal capo di Stato maggiore dell’Aeronautica,Alberto, nell’intervista uscita questa mattina sulle colonne de La Repubblica, sottolineando come le necessità di garantire una difesa di qualità del Paese dipenda anche dal numero di assetti che la Forza armata può mettere in campo. Secondo i numeri forniti da75 F-35 dovranno prendere il posto, da soli, di ben 236 caccia, mentre “quest’anno usciranno dal servizio praticamente tutti i cacciabombardieri Amx, mentre i rimanenti quaranta Tornado volano da 45 anni”, ha continuato il comandante dell’Arma azzurra. Perdere improvvisamente una fetta importante di velivoli implica necessariamente una perdita di operatività ed efficacia di intervento. MENOMA PIÙ ...

