Nasce la Fondazione Gigi Proietti, con un premio intitolato all’artista (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lo scorso 2 novembre 2020, la città di Roma ha perso uno dei suoi monumenti più importanti: Gigi Proietti. Attore, comico, cabarettista, showman ci ha intrattenuti sin dagli anni Sessanta, distinguendosi per le sue doti di affabulatore e trasformista. Per omaggiarne lo statuto artistico e la figura intramontabile, è stata inaugurata la Fondazione Gigi Proietti. Il progetto Nasce da un’iniziativa della vedova dell’artista romano, Sagitta Alter, e delle figlie Susanna e Carlotta. Alla famiglia, inoltre, si uniscono altre personalità del mondo dello spettacolo (e della politica). Tra tutti spuntato infatti anche i nomi di Walter Veltroni, Corrado Augias, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Renato Zero, Roberto Zecca, Marco Travaglio, Flavio Insinna, Alessandro Fioroni, Marisa ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lo scorso 2 novembre 2020, la città di Roma ha perso uno dei suoi monumenti più importanti:. Attore, comico, cabarettista, showman ci ha intrattenuti sin dagli anni Sessanta, distinguendosi per le sue doti di affabulatore e trasformista. Per omaggiarne lo statuto artistico e la figura intramontabile, è stata inaugurata la. Il progettoda un’iniziativa della vedova dell’artista romano, Sagitta Alter, e delle figlie Susanna e Carlotta. Alla famiglia, inoltre, si uniscono altre personalità del mondo dello spettacolo (e della politica). Tra tutti spuntato infatti anche i nomi di Walter Veltroni, Corrado Augias, Nicola Piovani, Carlo Verdone, Renzo Arbore, Renato Zero, Roberto Zecca, Marco Travaglio, Flavio Insinna, Alessandro Fioroni, Marisa ...

Advertising

Fondazionefdr : 27 ottobre- Giornata di prevenzione ginecologica in collaborazione con Fondazione Betania. La giornata di prevenzi… - WordNews_it : Terzo Settore, nasce la Fondazione Amesci per potenziare le iniziative in favore dei giovani. In occasione del 25°a… - VITAnonprofit : Nasce la Fondazione @amesci1996 per potenziare le iniziative che guardano al futuro - amesci1996 : RT @MagazineSC: #TerzoSettore In occasione del 25°anniversario il Presidente di @amesci1996, @enricomborrelli, annuncia la nascita della Fo… - MagazineSC : #TerzoSettore In occasione del 25°anniversario il Presidente di @amesci1996, @enricomborrelli, annuncia la nascita… -