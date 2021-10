Milano, movida violenta. Gravissima una donna accoltellata, è caccia a una banda di africani (Di lunedì 18 ottobre 2021) Milano, torna ad affacciarsi nelle cronache cittadine la movida violenta. La ragazza di 32 anni accoltellata dopo una lite in via di Tocqueville resta in condizioni molto gravi all’ospedale Niguarda, secondo quanto apprende l’Adnkronos. Arrivata ieri all’alba in pronto soccorso con ferite da arma da taglio è stata operata e ricoverata in terapia intensiva, dove rimane anche oggi, in prognosi riservata. La donna si trovava con il marito e altri amici davanti al locale Tocqueville 13, alle 5 del mattino, quando si è avvicinato un gruppo di rapinatori. Il marito ha reagito ed è nata una colluttazione. La donna è stata colpita due volte alla coscia: le è stata recisa l’arteria femorale. E’ il Corriere della Sera, oggi, a ricostruire l’accaduto. “Ora – scrive il quotidiano – è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 ottobre 2021), torna ad affacciarsi nelle cronache cittadine la. La ragazza di 32 annidopo una lite in via di Tocqueville resta in condizioni molto gravi all’ospedale Niguarda, secondo quanto apprende l’Adnkronos. Arrivata ieri all’alba in pronto soccorso con ferite da arma da taglio è stata operata e ricoverata in terapia intensiva, dove rimane anche oggi, in prognosi riservata. Lasi trovava con il marito e altri amici davanti al locale Tocqueville 13, alle 5 del mattino, quando si è avvicinato un gruppo di rapinatori. Il marito ha reagito ed è nata una colluttazione. Laè stata colpita due volte alla coscia: le è stata recisa l’arteria femorale. E’ il Corriere della Sera, oggi, a ricostruire l’accaduto. “Ora – scrive il quotidiano – è ...

Advertising

Giorno_Milano : Notte di movida, coltellate fra bande Donna in fin di vita all’ospedale - izzul1966 : #Milano #cronaca ennesimo gravissimo episodio violenza nella notte a Milano #movida. #Sala quali concrete risposte… - paolochiariello : #Juorno #Milano #movida #violenta, donna #accoltellata in fin di vita - juornoit : #Juorno #Milano #movida #violenta, donna #accoltellata in fin di vita - teresacapitanio : Movida violenta, ragazza di 32 anni accoltellata a Milano. E' grave , più dettagli : -