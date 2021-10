Malattie rare | da Omar una guida aggiornata sui diritti dei pazienti

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 2 ott. (Adnkronos Salute) - Soffrire di una malattia rara pone di fronte a sé notevoli difficoltà, che comprendono sia le problematiche fisiche e psicologiche direttamente connesse alla patologia, sia quelle inerenti alla sua scarsa conoscenza e visibilità. Grazie al lavoro dello Sportello legale, Osservatorio, attivo dal 2018, è stata pubblicata unasuidei malati rari, in modo da aiutare ie i loro familiari nel percorso, spesso faticoso, di riconoscimento dell'invalidità civile. Lo Sportello legale- ricorda un articolo pubblicato da Alleati per la Salute ( La legge 5 febbraio 1992 n. 104, nota come legge 104/92, definisce le norme che regolano "l'assistenza, l'integrazione sociale e i ...

... nella ricerca scientifica e nella pratica clinica e che rende Napoli un punto di riferimento a livello nazionale per il trattamento didella retina. Non solo, mostra l'efficacia e il ...Il successo dei trattamenti rende Napoli un punto di riferimento nazionale per il trattamento didella retina e, sottolinea l'ateneo, mostra l'efficacia della collaborazione tra ...Il trattamento effettuato dall'Azienda ospedaliera dell'Ateneo Vanvitelli. Il medico: "I pazienti ora possono scrivere, leggere e muoversi in autonomia" ...Dieci bambini hanno riacquistato la vista grazie alla prima terapia genica per distrofie retiniche ereditarie, effettuata all'Azienda ospedaliera dell'Ateneo Vanvitelli di Napoli. Il trattamento, appr ...