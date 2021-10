L’Inps studia una nuova riforma per le pensioni (Di lunedì 18 ottobre 2021) L’Inps è in fase di studio di una nuova riforma pensionistica, che potrebbe prevedere l’anticipo a 63 anni per il pensionamento. S’ipotizza anche la possibilità di un riscatto gratuito per la laurea. nuova possibile riforma delL’Inps sulle pensioni. Anticipo a 63 anni con un nuovo Ape contributivo. Possibili novità dalL’Inps. Il presidente Pasquale Tridico, ha indicato una possibile nuova riforma, che potrebbe prevedere l’anticipo della pensione a 63-64 anni. Si potrebbe anticipare la pensione, grazie all’indennità ponte della cosiddetta Ape sociale, a 63 anni con 36 di contributi a patto di aver svolto una mansione gravosa per 6 anni negli ultimi 7 o 7 negli ultimi 10. La lista dei lavori ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021)è in fase di studio di unastica, che potrebbe prevedere l’anticipo a 63 anni per il pensionamento. S’ipotizza anche la possibilità di un riscatto gratuito per la laurea.possibiledelsulle. Anticipo a 63 anni con un nuovo Ape contributivo. Possibili novità dal. Il presidente Pasquale Tridico, ha indicato una possibile, che potrebbe prevedere l’anticipo della pensione a 63-64 anni. Si potrebbe anticipare la pensione, grazie all’indennità ponte della cosiddetta Ape sociale, a 63 anni con 36 di contributi a patto di aver svolto una mansione gravosa per 6 anni negli ultimi 7 o 7 negli ultimi 10. La lista dei lavori ...

