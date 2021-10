Inter-Sheriff Tiraspol, Vernydub in conferenza: “Spero possa essere una bella partita” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Jurij Vernydub in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bologna, match della decima giornata della Serie A 2021/2022 Giornata di vigilia per lo Sheriff Tiraspol di Jurij Vernydub che domani affronterà l’Inter allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. L’allenatore dei gialloneri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consueta conferenza stampa pre-partita. Ecco le sue parole. Sulla sfida di domani contro l’Inter: “Spero che i miei ragazzi riescano a godersi l’atmosfera di San Siro. Spero sia una bella partita per noi e che tutti ci possiamo divertire”. Come sta la ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Jurijinstampa alla vigilia di-Bologna, match della decima giornata della Serie A 2021/2022 Giornata di vigilia per lodi Jurijche domani affronterà l’allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2021/2022. L’allenatore dei gialloneri ha presentato la sfida ai nerazzurri nella consuetastampa pre-. Ecco le sue parole. Sulla sfida di domani contro l’: “che i miei ragazzi riescano a godersi l’atmosfera di San Siro.sia unaper noi e che tutti ci possiamo divertire”. Come sta la ...

Advertising

Gazzetta_it : Tutto in una notte: per arrestare lo Sheriff serve la vera Inter #ChampionsLeague - Inter : Scopri la soluzione ?? - infoitsport : Dzeko a riposo in Inter-Sheriff? Minutaggio esagerato per il bosniaco - infoitsport : LIVE – Vernydub in conferenza alla vigilia di Inter-Sheriff - infoitsport : Inter-Sheriff, nerazzurri chiamati a spezzare un digiuno di tre partite -