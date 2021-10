Green pass, Salvini: “Idranti a Trieste ma nessuno stop a neofascisti a Roma” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Matteo Salvini contro il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il Viminale per lo sgombero a Trieste dei portuali e dei manifestanti No Green pass . “Settimana scorsa si permette a un manipolo di neofascisti di mettere a soqquadro Roma, oggi si usano gli Idranti contro i pacifici lavoratori e cittadini a Trieste. Ma al Viminale come ragionano?”, commenta. Salvini si riferisce all’utilizzo di Idranti e lacrimogeni da parte delle forze di polizia per liberare il varco 4 del porto di Trieste. Le operazioni di sgombero sono iniziate stamane nell’area in cui da venerdì i portuali e i manifestanti no Green pass hanno organizzato presidi. Oggi poliziotti, carabinieri e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Matteocontro il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e il Viminale per lo sgombero adei portuali e dei manifestanti No. “Settimana scorsa si permette a un manipolo didi mettere a soqquadro, oggi si usano glicontro i pacifici lavoratori e cittadini a. Ma al Viminale come ragionano?”, commenta.si riferisce all’utilizzo die lacrimogeni da parte delle forze di polizia per liberare il varco 4 del porto di. Le operazioni di sgombero sono iniziate stamane nell’area in cui da venerdì i portuali e i manifestanti nohanno organizzato presidi. Oggi poliziotti, carabinieri e ...

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - fanpage : I dati parlano chiaro e fanno molto riflettere. A Trieste è boom di contagi #17ottobre - RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - tdrclaudio : @Davidecap07 @Mezzina_Piero @HuffPostItalia Nessuno ti obbliga ad andare a votare o fare vaccino. Fai il tampone . E fai Green Pass - Sfranky861 : RT @ImolaOggi: Leader No Green pass di sinistra scrive alla Segre: ''esprimersi contro ogni violenza, anche se è rivolta a chi non la pensa… -