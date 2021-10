GF Vip, Clarissa Salassié minaccia di lasciare il programma e smaschera Manila Nazzaro (Di lunedì 18 ottobre 2021) In queste ore nella Casa del Grande Fratello Vip 5 a tenere banco è la rabbia di Clarissa Salassié, che si è detta stufa dell’ipocrisia e della falsità che regnano tra loro gieffini. E così, la principessa etiope prima ha smascherato Manila Nazzaro con Soleil Sorge, riportando alcune parole durissime dette dall’ex Miss Italia, poi ha minacciato di abbandonare il programma. Gf Vip, le dure parole di Solei, Alex e Davide verso i compagni L’ex Uomini e donne parla con alcuni coinquilini sparando a zero sul “gruppo di opposizione”, Davide rincara la dose GF Vip 6, Clarissa Salassié smaschera il doppio gioco di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 ottobre 2021) In queste ore nella Casa del Grande Fratello Vip 5 a tenere banco è la rabbia di, che si è detta stufa dell’ipocrisia e della falsità che regnano tra loro gieffini. E così, la principessa etiope prima hatocon Soleil Sorge, riportando alcune parole durissime dette dall’ex Miss Italia, poi hato di abbandonare il. Gf Vip, le dure parole di Solei, Alex e Davide verso i compagni L’ex Uomini e donne parla con alcuni coinquilini sparando a zero sul “gruppo di opposizione”, Davide rincara la dose GF Vip 6,il doppio gioco di ...

