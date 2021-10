Advertising

v_napoletano : Gb: lutto unanime ai Comuni per deputato ucciso, basta minacce - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Gb: lutto unanime ai Comuni per deputato ucciso, basta minacce -

Ultime Notizie dalla rete : lutto unanime

ANSA Nuova Europa

Un tributo, senza distinzioni fra partiti, da parte di un Parlamento vestito a. Così la Camera dei Comuni ha ricordato oggi in seduta straordinaria sir David Amess, deputato Tory di lungo corso ......Il cordoglio è stato, di un'intera comunità, riassunto anche in un messaggio dell'Amministrazione Comunale: "Il Sindaco, con l'intera Amministrazione Comunale, partecipa sentitamente al...(ANSA) - LONDRA, 18 OTT - Un tributo unanime, senza distinzioni fra partiti, da parte di un Parlamento vestito a lutto. Così la Camera dei Comuni ha ricordato oggi in seduta straordinaria sir David Am ...Nello scorso mese di giugno aveva scoperto di essere stato colpito da un male terribile che ha combattuto con grande coraggio, fino al triste epilogo di domenica. Lascia la moglie e due figli ...