Elettra Lamborghini, spacco da paura: il suo twerk fa impazzire il web (VIDEO) (Di lunedì 18 ottobre 2021) Elettra Lamborghini è provocante più che mai. spacco vertiginoso e twerk sensuale: l’ereditiera più famosa d’Italia fa impazzire i social. Elettra Lamborghini (Getty Images)Da questa estate circolano voci che vogliono Elettra Lamborghini incinta del suo primo figlio. Un quesito che continua a fare il giro del web dopo che l’influencer ha scritto “ciao da noi tre” in una foto postata su Instagram quando era in compagnia con il marito, il dj Afrojack. Ma i fan dell’ereditiera sottolineano il fatto di quanto la cantante ama scherzare i suoi follower, quindi queste indiscrezioni vanno prese con le pinzette. Anche se in molti sono convinti che l’annuncio di una possibile gravidanza possa arrivare da un momento ... Leggi su chenews (Di lunedì 18 ottobre 2021)è provocante più che mai.vertiginoso esensuale: l’ereditiera più famosa d’Italia fai social.(Getty Images)Da questa estate circolano voci che voglionoincinta del suo primo figlio. Un quesito che continua a fare il giro del web dopo che l’influencer ha scritto “ciao da noi tre” in una foto postata su Instagram quando era in compagnia con il marito, il dj Afrojack. Ma i fan dell’ereditiera sottolineano il fatto di quanto la cantante ama scherzare i suoi follower, quindi queste indiscrezioni vanno prese con le pinzette. Anche se in molti sono convinti che l’annuncio di una possibile gravidanza possa arrivare da un momento ...

Advertising

___speedofsound : RT @HuertDeAuteuil: Evil Elettra Lamborghini be like - sbronza_cuerta : RT @HuertDeAuteuil: Evil Elettra Lamborghini be like - giovanedaunpo_ : RT @HuertDeAuteuil: Evil Elettra Lamborghini be like - Haemmah : RT @HuertDeAuteuil: Evil Elettra Lamborghini be like - pizzaandbeer_ : RT @HuertDeAuteuil: Evil Elettra Lamborghini be like -