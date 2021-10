Covid-19, a Fiumicino salgono a 101 i positivi accertati: il bollettino del 18 ottobre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Fiumicino – “Con 101 positivi, di cui 52 donne e 49 uomini, continua la lieve crescita di contagi nel nostro territorio. L’età media delle persone contagiate, secondo i dati forniti dalla Asl Rm3, è di 36 anni e le località più colpite sono Fiumicino e Isola Sacra con il 51% dei casi totali, Fregene con il 14% e Aranova con l’11%”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. “Prosegue – aggiunge – la campagna vaccinale della Regione Lazio: hanno ricevuto la doppia dose il 90% della popolazione adulta e oltre l’84% di over 12 . Inoltre sono già state somministrate 50 mila terze dosi agli over 80, oltre il 12% della popolazione di quella fascia di età, e già sono prenotati oltre 7 mila over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni. Il vaccino rimane l’unico strumento valido ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021)– “Con 101, di cui 52 donne e 49 uomini, continua la lieve crescita di contagi nel nostro territorio. L’età media delle persone contagiate, secondo i dati forniti dalla Asl Rm3, è di 36 anni e le località più colpite sonoe Isola Sacra con il 51% dei casi totali, Fregene con il 14% e Aranova con l’11%”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco diEsterino Montino. “Prosegue – aggiunge – la campagna vaccinale della Regione Lazio: hanno ricevuto la doppia dose il 90% della popolazione adulta e oltre l’84% di over 12 . Inoltre sono già state somministrate 50 mila terze dosi agli over 80, oltre il 12% della popolazione di quella fascia di età, e già sono prenotati oltre 7 mila over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni. Il vaccino rimane l’unico strumento valido ...

