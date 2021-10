"Cosa mi ha tirato in faccia". Facchinetti svela tutto e si mostra a "Striscia" così: choc dopo l'aggressione | Foto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Striscia la Notizia ha raggiunto Francesco Facchinetti. Il dj, reduce da una vera e propria aggressione da parte del campione irlandese di MMA Conor McGregor, ha ricevuto il Tapiro d'oro. "Diciamo che era una delle serate più belle della mia vita, fino a quel momento", ha spiegato ai microfoni del tg satirico di Canale 5 che gli ha consegnato il premio di consolazione attraverso l'inviato Valerio Staffelli. "Ero con uno sportivo che apprezzavo tantissimo, ci stavamo divertendo, era una situazione molto tranquilla. Poi improvvisamente a Conor è andato “off” il cervello e mi ha tirato una castagna in faccia da 20 cm. C'erano le telecamere, spero sia stato tutto filmato. Ha così tante guardie del corpo che lo seguono per difendere gli altri da lui". ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021)la Notizia ha raggiunto Francesco. Il dj, reduce da una vera e propriada parte del campione irlandese di MMA Conor McGregor, ha ricevuto il Tapiro d'oro. "Diciamo che era una delle serate più belle della mia vita, fino a quel momento", ha spiegato ai microfoni del tg satirico di Canale 5 che gli ha consegnato il premio di consolazione attraverso l'inviato Valerio Staffelli. "Ero con uno sportivo che apprezzavo tantissimo, ci stavamo divertendo, era una situazione molto tranquilla. Poi improvvisamente a Conor è andato “off” il cervello e mi hauna castagna inda 20 cm. C'erano le telecamere, spero sia statofilmato. Hatante guardie del corpo che lo seguono per difendere gli altri da lui". ...

Advertising

robfer2010 : @SecolodItalia1 @FratellidItalia Se hanno tirato su questo baraccone mediatico per far eleggere 4 sindaci, cosa ti… - Xenobrigatismo : @panluc @gpeep00 @apuntobracco Ma se abbiamo tirato da dentro la vostra area (i puntini gialli, li vedi?) al 60', 6… - starstelena_ : Il gatto ha tirato fuori l’orchidea di mia madre dal vaso, indovinate cosa c’è stasera per cena - _thegod_father : @silvioventisei Cosa hai tirato fuori - cartavelata : E aggiungerei che 1) anche se fosse quello il motivo Nicola NON HA DATO RAGIONE A Sole in quell’occasione anzi si è… -