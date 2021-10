Correa | «Luiz Felipe? Ha sbagliato ma vorrei non fosse mai successo»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Mi dispiace per quanto accaduto ieri, da tutti i punti di vista, innanzitutto per i tifosi di calcio, di cui dovremmo sempre essere un esempio positivo. Sicuramente il mio amicohail gesto e il momento, poi a caldo la mia reazione è stata quella.nonmai”.LaPresse nel concitato finale della partita di ieri vinta dai biancocelesti. “Ma ora voltiamo pagina e andiamo avanti, tutti. Testa alla prossima gara con l’Inter e alla prossime sfide – ha concluso – Cercando di fare esultare i tifosi per le cose belle del calcio”.

Advertising

infoitsport : Correa-Luiz Felipe, la reazione dell'argentino non piace agli ex compagni - infoitsport : Cos'è successo tra Correa e Luiz Felipe alla fine di Lazio - Inter? - OdeonZ__ : Anche Correa si scusa: 'Luiz Felipe ha sbagliato gesto, io la reazione. Andiamo avanti' - infoitsport : Lazio-Inter: Luiz Felipe-Correa, resta il gelo -

Ultime Notizie dalla rete : Correa Luiz

Aggiungo anche il gesto diFelipe che ha saltato addosso aa fine partita ed è giusta l'espulsione. L'arbitro Irrati ha giudicato questo episodio come un comportamento antisportivo. Non ...E, a quanto sembra, gli episodi in campo - compresa la reazione diall' "abbraccio" diFelipe - sarebbero stati tutti valutati da Irrati e dai suoi collaboratori, cosa che escluderebbe l'...Anzi avrebbe fatto, con il suo atteggiamento, arrabbiare coloro che, fino a pochi mesi fa, erano i suoi compagni di squadra Quanto accaduto tra Correa e Luiz Felipe continua a far discutere: a far sto ...Sicuramente il mio amico Luiz (Felipe, ndr) ha sbagliato, il gesto e il momento, e poi a caldo la mia reazione è stata quella Ti amo mano @tucucorrea', ha concluso Luiz Felipe. Il primo è stato Luiz F ...