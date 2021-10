Calcio Napoli | Insigne sbaglia ancora dal dischetto | ma per Spalletti è intoccabile

Advertising

ZZiliani : Quattro anni fa tolse al #Napoli uno scudetto già vinto e spiegò di aver sbagliato perchè “troppo vicino all’azione… - SkySport : NAPOLI-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Osimhen (81') ? ? - sportmediaset : Le notizie del giorno ?? ?? Napoli-Torino 1-0: Spalletti resta solo in vetta alla classifica - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Bianchi: 'Osimhen determinante? Il Napoli deve cercare anche altre soluzioni se vuole vincere il titolo' h… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'OPINIONE - Bianchi: 'Osimhen determinante? Il Napoli deve cercare anche altre soluzioni se vuole vincere il titolo' h… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

...anni fa tolse al #uno scudetto già vinto e spiegò di aver sbagliato perchè "troppo vicino all'azione". Stasera ha compiuto una nefandezza, l'ennesima, da ritiro del patentino. Il...C'è chi chiede persino 'la denuncia', chi 'la ripetizione per errore tecnico' e chi, invece, si limita a dire: 'Pensiamo a battere ile teniamoci almeno la buona prestazione'.In Promozione girone B continua il duetto tra Taurisano e Città di Gallipoli. I granata passano sul campo del Tricase con le reti di Preite ...Ieri sera, al “Maradona”, di scena il Torino. La partita non era delle più facili, e s’è confermata ostica, per una serie di motivi di carattere tecnico e di ordine psicologico, ma alla fine – rete de ...