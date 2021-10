Calcio: Ansu Fati show, Barcellona batte Valencia in rimonta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ansu Fati trascina il Barcellona a una vittoria in rimonta sul Valencia, davanti a un Camp Nou di nuovo pieno dopo la pandemia, con la rete del pareggio dopo il momentaneo vantaggio di Gayà e con il ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 18 ottobre 2021)trascina ila una vittoria insul, davanti a un Camp Nou di nuovo pieno dopo la pandemia, con la rete del pareggio dopo il momentaneo vantaggio di Gayà e con il ...

Advertising

ossobuco20111 : Calcio: Ansu Fati show, Barcellona batte Valencia in rimonta - ScMotorieSelmi : Calcio: Ansu Fati show, Barcellona batte Valencia in rimonta - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Ansu Fati show, il Barcellona batte il Valencia in rimonta - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIGA - Ansu Fati show, il Barcellona batte il Valencia in rimonta - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIGA - Ansu Fati show, il Barcellona batte il Valencia in rimonta -