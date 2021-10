Arcuri indagato per peculato e abuso d’ufficio (Di martedì 19 ottobre 2021) peculato e abuso d'ufficio. Per queste ipotesi di reato l'ex commissario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri è indagato dalla Procura di Roma nell'ambito di una inchiesta sulla fornitura di mascherine. Nel fascicolo è chiamato in causa il giornalista Rai in aspettativa Mario Benotti, gli imprenditori Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis. Gli accertamenti sono seguiti dai pm Gennaro Varone e Fabrizio Tucci e coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. Nei confronti di Arcuri, per una accusa di corruzione, la Procura della Capitale ha chiesto l'archiviazione e gli atti sono al vaglio del giudice delle indagini preliminari.Intanto l`ufficio stampa dell`ex Commissario per l`emergenza Covid-19 fa sapere che due giorni fa, sabato 16 ottobre, Domenico Arcuri è stato ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 19 ottobre 2021)d'ufficio. Per queste ipotesi di reato l'ex commissario all'emergenza Covid, Domenicodalla Procura di Roma nell'ambito di una inchiesta sulla fornitura di mascherine. Nel fascicolo è chiamato in causa il giornalista Rai in aspettativa Mario Benotti, gli imprenditori Andrea Vincenzo Tommasi ed Edisson Jorge San Andres Solis. Gli accertamenti sono seguiti dai pm Gennaro Varone e Fabrizio Tucci e coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo. Nei confronti di, per una accusa di corruzione, la Procura della Capitale ha chiesto l'archiviazione e gli atti sono al vaglio del giudice delle indagini preliminari.Intanto l`ufficio stampa dell`ex Commissario per l`emergenza Covid-19 fa sapere che due giorni fa, sabato 16 ottobre, Domenicoè stato ...

Advertising

matteosalvinimi : Ovviamente dopo i ballottaggi… - AngeloCiocca : Inchiesta #mascherine, l’ex commissario straordinario per l’emergenza #Covid, Domenico #Arcuri, è indagato per… - VittorioSgarbi : “… Un «comitato d’affari composto da «freelance improvvisati desiderosi di speculare sull’epidemia» e «capace di co… - giandomenic45 : RT @erica_rivolta: ???? ++ INCHIESTA SULLE MASCHERINE, DOMENICO #ARCURI INDAGATO PER PECULATO E ABUSO D’UFFICIO ++ - Sabrina24989702 : RT @LegaSalvini: ++ ?? LIBERO: “ARCURI INDAGATO PER LO SCANDALO MASCHERINE: CORRUZIONE, PECULATO E ABUSO DI UFFICIO” ++ -