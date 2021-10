Apple ha presentato i nuovi MacBook con M1 Pro e M1 Max

Advertising

MashableItalia : Apple ha presentato i nuovi MacBook Pro con M1 Pro e M1 Max: c'è il notch. Arrivano anche le Airpods economiche… - niyakaralieva : NO MI SON SCORDATA DELL'APPLE EVENT, CHE HANNO PRESENTATO? - TidingsBlog : Presentato il nuovo Chip M1 PRO by Apple #Live #apple #Keynote #applekeynote #Eventi #KeynoteOttobre2021 #M1PRO - diliberto_luca : Apple ha presentato le nuove AirPods 3! #AppleEvent - CorriereCitta : Evento Apple lunedì 18 ottobre 2021: orario, dove vederlo in diretta streaming e cosa verrà presentato -

Ultime Notizie dalla rete : Apple presentato

In più, ma è una novità minore,haanche i nuovi HomePod mini colorati . Mentre per AirPods 3ha sostanzialmente rispettato le previsioni, e i rumor che si rincorrevano da mesi,...ha appenala terza generazione di AirPods, con un nuovo design che fonde aspetti dei precedenti AirPods 2 e AirPods Pro. Gli auricolari TWS dimantengono un corpo realizzato in ...Apple ha annunciato AirPods 3, la nuova generazione degli auricolari bluetooth della casa di Cupertino, ecco tutti i dettagli.. Durante l'evento Apple "Unleashed" sono state presentate ufficialmente ...E non dimenticate che Macitynet seguirà come sempre l’evento, con la trascrizione in italiano in tempo reale di tutto quel che verrà presentato sul palco di Apple Park Questa nuova caratteristica, che ...