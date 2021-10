Alfredino e il suo Angelo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ci sono storie che ti si infilano dentro la testa.E non se ne vanno più via.Sono storie che camminano con le loro gambe dentro le nostre vite e non importa se c’eri, se hai visto con i tuoi occhi, se stavi davanti al televisore, o in chiesa a pregare, se l’hai letta e basta, se solo ne hai sentito parlare.E così è la storia di Alfredino Rampi. Un bambino magretto, allegro, vivacissimo. Figlio delle campagne vicino a Roma, bambino nato libero e libero cresciuto a correr per i campi.E, sotto quei campi, morto. Morto come nelle fiabe cattive. Morto dentro un pozzo stretto stretto, che non si vedeva. Sembrava terra, era precipizio. Era caduta che non finisce. Scivolava e scivolava, Alfredino, dentro quel buio fitto.Scivolava coperto di fango, scivolava mentre lassù, sopra la sua testa piccina, sessanta, settanta metri più in alto, il mondo si agitava per ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ci sono storie che ti si infilano dentro la testa.E non se ne vanno più via.Sono storie che camminano con le loro gambe dentro le nostre vite e non importa se c’eri, se hai visto con i tuoi occhi, se stavi davanti al televisore, o in chiesa a pregare, se l’hai letta e basta, se solo ne hai sentito parlare.E così è la storia diRampi. Un bambino magretto, allegro, vivacissimo. Figlio delle campagne vicino a Roma, bambino nato libero e libero cresciuto a correr per i campi.E, sotto quei campi, morto. Morto come nelle fiabe cattive. Morto dentro un pozzo stretto stretto, che non si vedeva. Sembrava terra, era precipizio. Era caduta che non finisce. Scivolava e scivolava,, dentro quel buio fitto.Scivolava coperto di fango, scivolava mentre lassù, sopra la sua testa piccina, sessanta, settanta metri più in alto, il mondo si agitava per ...

