Verissimo, Lino Banfi in lacrime per la moglie: «Ha chiesto di morire insieme» (Di domenica 17 ottobre 2021) Lino Banfi ospite di Verissimo annuncia le nozze di Diamante con la moglie Lucia. Un amore lungo 60 anni e con tanti ostacoli, ma indissolubile. L'attore pugliese si commuove davanti a Silvia Toffanin parlando delle drammatiche richieste della moglie in questi mesi di pandemia. Lino Banfi a Verissimo «Preoccupata per il Covid ha chiesto di trovare un sistema per morire insieme e io le ho detto che se muore lei io non ce la posso fare. Ci siamo insegnati tante cose, ma perchè non mi ha insegnato come si vive senza?… Abbiamo avuto molti esempi di personaggi che non hanno resistito molto come Vianello e Mondaini, o anche Fellini e la moglie. Questi grandi amori sono calcestruzzo che si ...

