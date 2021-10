Verissimo, Lino Banfi: "Ho promesso che non avrei pianto", la toccante confessione sulla moglie (Di domenica 17 ottobre 2021) Lino Banfi è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 nella puntata di oggi 17 ottobre e ha parlato di sua moglie Lucia Zagaria, il suo grande amore da sempre. Da qualche anno è malata, è affetta da Alzheimer. La conduttrice ha mandato in onda un video che lo mostrava insieme alla moglie e Lino Banfi, che si è molto commosso, è stato sul punto di piangere: "Il 1° marzo faremo 60 anni di matrimonio", ha detto. "Ho promesso che non avrei pianto, quindi faccio il comico. Ma quello che ho visto è bellissimo". Poi Lino Banfi ha ricevuto tantissime sorprese. Prima di tutto un videomessaggio dalla nipote, di cui lo stesso Lino Banfi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021)è stato ospite di Silvia Toffanin asu Canale 5 nella puntata di oggi 17 ottobre e ha parlato di suaLucia Zagaria, il suo grande amore da sempre. Da qualche anno è malata, è affetta da Alzheimer. La conduttrice ha mandato in onda un video che lo mostrava insieme alla, che si è molto commosso, è stato sul punto di piangere: "Il 1° marzo faremo 60 anni di matrimonio", ha detto. "Hoche non, quindi faccio il comico. Ma quello che ho visto è bellissimo". Poiha ricevuto tantissime sorprese. Prima di tutto un videomessaggio dalla nipote, di cui lo stessoha ...

