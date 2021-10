Torino, i convocati di Juric per il Napoli (Di domenica 17 ottobre 2021) Ivan Juric ha diramato la lista dei convocati per il match delle 18 contro il Napoli. Presenti anche i nazionali Rincon e Sanabria. Ecco l’elenco completo: PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima CENTROCAMPISTI: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Rincon ATTACCANTI: Belotti, Brekalo, Sanabria, Warming, Zaza. FOTO: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Ivanha diramato la lista deiper il match delle 18 contro il. Presenti anche i nazionali Rincon e Sanabria. Ecco l’elenco completo: PORTIERI: Berisha, Gemello, Milinkovic-Savic DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, Buongiorno, Djidji, Izzo, Rodriguez, Singo, Vojvoda, Zima CENTROCAMPISTI: Baselli, Kone, Linetty, Lukic, Mandragora, Pobega, Rincon ATTACCANTI: Belotti, Brekalo, Sanabria, Warming, Zaza. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

