Telese Terme | lite tra giovani si trasforma in un’aggressione agli agenti | 3 denunce

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Unascoppiata tra un gruppo di ragazzi si èta in una aggressione a pubblico ufficiale. È accaduto ieri sera attorno alle 21 a. Un agente del locale Commissariato, intervenuto per placare gli animi tra alcunie scongiurare ogni degenerazione della, è stato preso a schiaffi dai contendenti. Alla fine sono scattateper treper aggressione a pubblico ufficiale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24.it

