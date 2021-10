Tamponamento a catena tra quattro auto: cinque feriti a Pescate. Strada chiusa per ore (Di domenica 17 ottobre 2021) Pescate (Lecco), 17 ottobre 2021 " cinque persone sono rimaste ferite in un Tamponamento a catena tra quattro auto a Pescate . L'incidente è avvenuto in via Belvedere e ha coinvolto due uomini di 40 e ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 17 ottobre 2021)(Lecco), 17 ottobre 2021 "persone sono rimaste ferite in untra. L'incidente è avvenuto in via Belvedere e ha coinvolto due uomini di 40 e ...

Advertising

CorriereCitta : Tamponamento a catena sulla Pontina: tre i mezzi coinvolti. Traffico in rallentamento - LBeddini : Il tamponamento a catena. - eurolex2015 : @Messalina4U @garibaldino84 subito..... ????.... è stato un tamponamento a catena...... ?? - infoitinterno : Tamponamento a catena in A4: muore un camionista 40enne - RadioKiboy93 : TG KIBOY93: #ReggioCalabria, tamponamento a catena in autostrada. Coinvolte 5 macchine, traffico in tilt (fonte… -