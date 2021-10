Superlega, Bartomeu: “Progetto che risale al 2016” (Di domenica 17 ottobre 2021) Circa un anno fa ha fatto molto discutere la Superlega, che coinvolgeva anche il Milan. Ne ha parlato l'ex presidente del Barcellona. Leggi su pianetamilan (Di domenica 17 ottobre 2021) Circa un anno fa ha fatto molto discutere la, che coinvolgeva anche il Milan. Ne ha parlato l'ex presidente del Barcellona.

Advertising

PianetaMilan : Superlega, #Bartomeu: 'Progetto che risale al 2016' - #ACMilan #Milan - sportli26181512 : Bartomeu: 'La Superlega non è un progetto del 2020, ne parlammo già nel 2016': Nel corso di una lunga intervista ri… - FrancoCoppa1 : RT @LeonettiFrank: Bartomeu Pres. Barca:'Superlega: 'Sono stato uno dei primi a lavorare per la Superlega, già nel 2016. Non è un progetto… - Boboj29 : L’ex presidente del Barcellona, Bartomeu, ha svelato alcuni retroscena legati alla Superlega in un’intervista rilas… - peseroforever : RT @SCUtweet: Bartomeu, ex pres. #Barca ?? La #Superlega è un progetto del 2016 e ci ho lavorato da sùbito. C'erano #Juventus e #Real, ma… -