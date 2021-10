Razgatlioglu show in gara - 1 a San Juan

Advertising

lulopdotcom : #automotive #pirelli #worldsbk MOTUL WorldSBK Argentinean Round: Toprak Razgatlioglu vince Gara 1 del WorldSBK, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Razgatlioglu show

Quotidiano.net

34'29"479; 2. Rea +5"295; 3. Rinaldi +9"417; 4. Loews +12"808; 5. Bassani + 13"980. Classifica: 1.503; 2. Rea 474; 3. Redding 431; 4. Rinaldi 265; 5. Locatelli 257; 6. Van ...When asked to take part in a photo op, the idea being tothe fans that he was back in shape, ... Translated by Heather Watson WorldSBK, first match point forin ArgentinaToprak Razgatlioglu nel giorno del suo 25° compleanno si regala il 50° podio in carriera vincendo gara-1 della tappa argentina di Superbike sul circuito di San Juan Villicum. Una gara dominata dal tur ...Toprak Razgatlioglu ci ha preso gusto. Due settimane fa, in Portogallo, aveva celebrato la vittoria nella prima manche di Portimao andando a pulire un lato della pista armato di scopettone. Un modo po ...