Progressive rock, la macchina del tempo (Di lunedì 18 ottobre 2021) Puntiamo il contatore d’anni della macchina del tempo di «ritorno al futuro» su un qualsiasi periodo italiano nella prima metà degli anni Settanta. Ad esempio (scelta casuale, ma riferita a chi stila queste note), la Genova del 1973, quartiere del Carmine. Dove c’era il prete ribelle Don Gallo. C’è un gruppo di ragazzi e ragazze con i capelli lunghi, diverse chitarre acustiche, qualche percussione, in piazza. L’intervistatore dal futuro, opportunamente travestito in panni d’epoca si avvicina, e chiede quale sia … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 18 ottobre 2021) Puntiamo il contatore d’anni delladeldi «ritorno al futuro» su un qualsiasi periodo italiano nella prima metà degli anni Settanta. Ad esempio (scelta casuale, ma riferita a chi stila queste note), la Genova del 1973, quartiere del Carmine. Dove c’era il prete ribelle Don Gallo. C’è un gruppo di ragazzi e ragazze con i capelli lunghi, diverse chitarre acustiche, qualche percussione, in piazza. L’intervistatore dal futuro, opportunamente travestito in panni d’epoca si avvicina, e chiede quale sia … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

7notemusicali : RT @andrea_canade: Oggi è sabato e eccomi a voi con una nuova take del progetto Power and Beyond. Un pugno nello stomaco..si chiama POW! #m… - arcomelo2013 : @EmidioLiutaio Che bello! Ricordi di gioventù: anch’io suonavo la chitarra elettrica, era il tempo dei Led Zeppelin… - LeftyBotty : RT @maxrossimagic: Cambio stagione… Magic Virtual Studio #bandphotographer #electronicmusic #dance #techno #housemusic #deephouse #newmusi… - FilmMusicTracks : RT @maxrossimagic: Cambio stagione… Magic Virtual Studio #bandphotographer #electronicmusic #dance #techno #housemusic #deephouse #newmusi… - maxrossimagic : Cambio stagione… Magic Virtual Studio #bandphotographer #electronicmusic #dance #techno #housemusic #deephouse… -

Ultime Notizie dalla rete : Progressive rock Catania: gran finale per Classica & dintorni al centro ZO In scaletta una selezione di grandi successi della leggendaria band britannica di rock progressive, brani riarrangiati in questo caso per pianoforte e chitarra (l'album è invece concepito per due ...

5 batteristi rock e metal da conoscere Danny Carey Vi siete mai chiesti come sarebbe applicare la la matematica al progressive rock? La risposta la possono dare Danny Carey e i Tool. Carey è un batterista che ama particolarmente le ...

Progressive rock, la macchina del tempo Il Manifesto Progressive rock, la macchina del tempo Puntiamo il contatore d’anni della macchina del tempo di «ritorno al futuro» su un qualsiasi periodo italiano nella prima metà degli anni Settanta. Ad esempio (scelta casuale, ma riferita a chi stila ...

Pau (Negrita) vs Simone Bianchi: la strana coppia tra fumetto e musica Il cantante della band aretina ha riscoperto l’illustrazione mentre il re dei ritrattisti di supereroi è tornato a un vecchio amore: la batteria.

In scaletta una selezione di grandi successi della leggendaria band britannica di, brani riarrangiati in questo caso per pianoforte e chitarra (l'album è invece concepito per due ...Danny Carey Vi siete mai chiesti come sarebbe applicare la la matematica al? La risposta la possono dare Danny Carey e i Tool. Carey è un batterista che ama particolarmente le ...Puntiamo il contatore d’anni della macchina del tempo di «ritorno al futuro» su un qualsiasi periodo italiano nella prima metà degli anni Settanta. Ad esempio (scelta casuale, ma riferita a chi stila ...Il cantante della band aretina ha riscoperto l’illustrazione mentre il re dei ritrattisti di supereroi è tornato a un vecchio amore: la batteria.