Pierpaolo Pretelli sogna un figlio da Giulia Salemi | “Ci daremo da fare!”

(Di domenica 17 ottobre 2021)ospite di Domenica In si è confidato con Mara Venier parlando della nuova esperienza Tv con Tale e Quale Show e svelando il suo desiderio di avere undalla fidanzataundaSto vivendo un momento magico e lo devo tanto anche a lei,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

, ex concorrente del Grande Fratello Vip ed attuale concorrente di Tale e Quale Show , è stato oggi ospite della trasmissione Domenica In con Mara Venier . La conduttrice ha ...Domenica 17 ottobreè stato intervistato da Mara Venier a Domenica In . Un piccolo grande sogno che si avvera per l'ex concorrente del Grande Fratello Vip , la cui carriera in tv ha spiccato il volo ...Pierpaolo Pretelli sogna di avere un figlio da Giulia Salemi: "Dopo Leonardo vorrei rivivere quell'emozione, ci daremo da fare!".Perpaolo Pretelli, ospite a Domenica In si racconta nel salotto di Mara Venier. Dopo il successo della partecipazione a Tale e Quale Show nelle vesti performer, l'ex velino di ...