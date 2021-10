Nuova data del concerto de “Le Orme” al Gavazzeni (Di domenica 17 ottobre 2021) È stata definita la data di recupero del concerto di LE Orme, The Last World Tour 2020, previsto il 28.02.20 al cineteatro Gavazzeni di Seriate e posticipato a causa dell’emergenza covid-19. Il concerto si terrà giovedì 2 dicembre alle 21, al cineteatro Gavazzeni di Seriate in via Marconi 40. I biglietti a 25 euro, posto unico, si possono acquistare su ticketone.it e alla biglietteria del teatro Gavazzeni. I biglietti già acquistati per la data prevista nel 2020 al Teatro Gavazzeni rimangono validi per la Nuova data. Per chi non potesse assistere al concerto del 2 dicembre 2021, è possibile chiedere voucher entro il 30.10.21 su www.rimborso.info Il concerto è l’ultimo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 17 ottobre 2021) È stata definita ladi recupero deldi LE, The Last World Tour 2020, previsto il 28.02.20 al cineteatrodi Seriate e posticipato a causa dell’emergenza covid-19. Ilsi terrà giovedì 2 dicembre alle 21, al cineteatrodi Seriate in via Marconi 40. I biglietti a 25 euro, posto unico, si possono acquistare su ticketone.it e alla biglietteria del teatro. I biglietti già acquistati per laprevista nel 2020 al Teatrorimangono validi per la. Per chi non potesse assistere aldel 2 dicembre 2021, è possibile chiedere voucher entro il 30.10.21 su www.rimborso.info Ilè l’ultimo ...

