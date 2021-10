Nessuno come il Napoli nei top 5 campionati europei. E arriva l’esultanza di De Laurentiis (Di domenica 17 ottobre 2021) Grazie al successo per 1-0 contro il Torino, il Napoli è l’unica squadra nei top 5 campionati europei ad aver vinto tutte le partite di questo inizio di stagione. Un traguardo importantissimo per il gruppo allenato da Luciano Spalletti. Sono arrivati anche i complimenti del presidente De Laurentiis. Ecco il messaggio pubblicato dal patron azzurro tramite il proprio account di Twitter. Complimenti! https://t.co/wN7X4JRRlr — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) October 17, 2021 Foto: Sito Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 ottobre 2021) Grazie al successo per 1-0 contro il Torino, ilè l’unica squadra nei top 5ad aver vinto tutte le partite di questo inizio di stagione. Un traguardo importantissimo per il gruppo allenato da Luciano Spalletti. Sonoti anche i complimenti del presidente De. Ecco il messaggio pubblicato dal patron azzurro tramite il proprio account di Twitter. Complimenti! https://t.co/wN7X4JRRlr — AurelioDe(@ADe) October 17, 2021 Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

